Marvel Echo: svelata l'uscita della serie tv Disney+ prequel di Daredevil: Born Again?

Dopo la conferma ufficiale che anche Charlie Cox apparirà nella nuova serie tv Echo, in queste ore è stata diffusa la data d'uscita dell'attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, sequel di Occhio di Falco e prequel di Daredevil: Born Again.

In precedenza era stato rivelato che Echo sarebbe stato il primo titolo MCU ad uscire nel 2024 e quelle indiscrezioni sono state ora apparentemente confermate dato che, come segnalato dal sempre attento portale The Direct, in base a quanto si può leggere sul catalogo statunitense per i diritti d'autore dei Marvel Studios, Echo uscirà in esclusiva su Disney+ il 10 gennaio.

Vale la pena di notare che questa al momento è una data di uscita provvisoria poiché i Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente la première della serie tv dedicata a Maya Lopez, inizialmente prevista per l'ultimo trimestre del 2023: dopo essere stata rinviata dalla sua precedente data d'uscita del 29 novembre 2023, infatti, i Marvel Studios non hanno fornito una data precisa anche se precedenti rapporti avevano indicato una finestra di lancio per il mese di gennaio 2024.

Ricordiamo che la serie tv sarà ambientata dopo gli eventi di Occhio di Falco, serie che ha introdotto Maya Lopez nel MCU, e aprirà la strada a Daredevil: Born Again con le apparizioni di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin e Charlie Cox in quelli di Daredevil. Secondo quanto segnalato in precedenza, Echo uscirà su Disney+ tutta insieme secondo il modello binge-watching.