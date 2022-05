Marvel Echo, la trama ufficiale spaventa i fan: dove sono Kingpin e Daredevil?

Oltre al trailer ufficiale di She Hulk, nelle scorse ore Disney Plus e Marvel Studios hanno pubblicato anche la prima foto di Echo, prossima serie tv del MCU spin-off di Hawkeye incentrata su Maya Lopez, la vigilante interpretata da Alaqua Cox.

Ma ora che possiamo condividere con voi anche la trama ufficiale di Echo, svelataci da Disney, i fan del Marvel Universe inizieranno a mordersi le dita per la paura. Nonostante le indiscrezioni sulla presenza di Charlie Cox come Daredevil in Echo, infatti, la sinossi della prossima serie tv del MCU allontana la giovane Echo da New York City, patria di Matt Murdock e del suo arcinemico Kingpin, spostando l'avventura nella città natale della protagonista.

"In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale" si legge nel comunicato. "La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti. Inoltre Charlie Cox e Vincent D'Onofrio sono assenti dal cast ufficiale di Echo, dato che il comunicato stampa cita come attori della serie Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods) e Cody Lightning (Hey, Viktor!), con Graham Greene (I segreti di Wind River, Longmire) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Le riprese di Echo, lo ricordiamo, sono attualmente in corso: arriverà qualche scatto rubato a far tirare un sospiro di sollievo ai fan? Come sempre, rimanete sintonizzati.