Marvel, Echo uscirà oppure no? Che confusione, nuovi report

La nuova serie Marvel Echo, dedicata all’omonima eroina, è finita recentemente sotto la lente d’ingrandimento per il presunto rinvio ipotizzato da molti nel notare l’assenza dello show nel calendario delle uscite che la Disney ha pubblicato il 9 agosto 2023. A dispetto dei timori, però, sono arrivati dei rumor in qualche modo rassicuranti.

Dopo aver parlato del villain di Echo, dobbiamo tornare a parlare della nuova serie del Marvel in uscita su Disney+ per provare a rassicurare i più ansiosi riguardo la sua effettiva programmazione.

Stando alle indiscrezioni riportate su TVLine dall’insider Matt Webb Mitovich, infatti, nulla sarebbe cambiato rispetto a quanto in precedenza previsto per l’uscita dello show e che il fatto che il titolo non sia stato incluso nella lista distribuita dalla Disney è legato alla non esaustività della lista presentata dalla casa di Topolino e che il 29 novembre rimarrebbe la data d’uscita di tutti gli episodi di Echo.

Ricordiamo che Echo seguirà il ritorno a casa di Maya Lopez e il suo essere costretta a fare i conti con il passato per riscoprire il legame con la sua comunità nativa.

A proposito dell’importanza del suo ruolo, l’attrice Alaqua Cox ha detto: “Sono cresciuta senza vedere nessuno che mi somigliasse sullo schermo, così ora questa generazione potrà avere qualcuno, una persona non bianca che è sorda, che potrà vedere. Per me è fantastico”.

In attesa di capire se la serie uscirà davvero nei tempi prestabiliti, vi lasciamo alla notizia che Alaqua Cox, star di Echo, ha annunciato di essere incinta.