Marvel, effetto What If...?: è già in lavorazione una nuova serie animata del MCU?

Mentre su Disney+ prosegue la programmazione di What If...?, di cui è da poco disponibile il terzo episodio con protagonista Nick Fury, un nuovo rumor sostiene che i Marvel Studios abbiano dato il via libera per una nuova serie animata.

L'indiscrezione proviene da Daniel Richtman, insider che in passato si è rivelato più volte ben informato sui dietro le quinte dei titoli in sviluppo, ma purtroppo non include alcun dettaglio specifico se non che la serie sarà composta da 8 episodi della durata di 30 minuti.

In ogni caso si tratterebbe di uno show tutto nuovo e non di una continuazione di What If...?, dato che la seconda stagione della serie basata sul Multiverso è già stata annunciata ufficialmente nei mesi scorsi. Stando alle prime anticipazioni di Kevin Feige, il nuovo arco narrativo esplorerà i film della Fase 4 del MCU.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi di What If...? vengono resi disponibili su Disney+ ogni mercoledì, con il 6 ottobre che firmerà l'uscita del nono e ultimo episodio. Al momento i Marvel Studios non hanno ancora rivelato quale storia alternativa verrà trattata nel prossimo episodio, ma sappiamo che mancano all'appello la rivisitazione di Marvel Zombie con Spider-Man e il crossover dei Guardiani del Multiverso.