Marvel, Elizabeth Olsen tornerà: la serie Agatha porterà al film di Scarlet Witch

Come sappiamo la Saga del Multiverso sarà formata da più archi narrativi contemporanei, come ad esempio quello sugli eroi di strada come Echo, Daredevil e Spider-Man e quello politico che porterà al tanto atteso World War Hulk, ma in tutto ciò non bisogna dimenticare Scarlet Witch.

Come rivelato in queste ore da The Cosmic Circus, infatti, WandaVision e Agatha: Darkhold Diaries sono parti integranti di un arco narrativo sulla stregoneria che, prossimamente, porterà i Marvel Studios alla realizzazione di un film stand-alone su Scarlet Witch con il ritorno di Elizabeth Olsen, apparentemente già in sviluppo negli uffici di Kevin Feige.

Questo arco narrativo iniziato con WandaVision e passato anche per Doctor Strange nel Multiverso della Follia continuerà a lasciare il segno nel MCU con le prossime serie tv Agatha: Darkhold Diaries e Vision Quest, e sarà sviluppato da Jac Schaeffer. Per The Cosmic Circus, alcune fonti hanno anche menzionato una possibile serie di Billy Maximoff in sviluppo che sarà anticipata dalla conclusione della serie di Agatha. Inoltre, si legge sul sito, "i fan di Wanda saranno lieti di sapere che le nostre fonti ci hanno anche confermato che un film su Scarlet Witch è attualmente in fase di sviluppo, e terminerà la storia iniziata con WandaVision. Non ci sono al momento altri dettagli sulla trama del film."

Insomma, rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità. Nel frattempo, recuperate le ultime novità sulla trama di Agatha: Darkhold Diaries.