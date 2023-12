Marvel, Elizabeth Olsen tornerà nella nuova serie tv Agatha: Darkhold Diaries?

A dispetto dell’apparente morte di Scarlet Witch in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen potrebbe tornare a far parte del Marvel Cinematic Universe già dal primo spin off di WandaVision. Asif Ali, componente del cast di Agatha: Darkhold Diaries, ha infatti confermato sui social, prima di cancellare il post, la sua presenza.

Dopo aver condiviso un video dietro le quinte di Agatha Darkhold Diaries, torniamo ad occuparci della serie tv Marvel per riportare dell’incidente capitato sul profilo Instagram di Asif Ali e che confermerebbe il ritorno di Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff.

L’attore, in un post poi cancellato, avrebbe infatti risposto a una domanda sulla presenza dell’attrice con un chiaro e semplice “Sì” che basta ai fan del multiverso della Casa delle Idee per esultare a proposito del graditissimo ritorno. Il fatto che l’attore abbia cancellato il post potrebbe essere più rivelatore della risposta stessa, sottolineando la possibilità che qualcosa che non sarebbe dovuto trapelare fosse stato esplicitato in quel modo.

Dobbiamo però ricordare che Elizabeth Olsen ha già negato a più riprese di essere chiamata a tornare nel ruolo di Scarlet Witch, almeno per quanto riguardi il primo spin off di WandaVision.

In attesa di scoprire quale sia la verità e di avere nuove informazioni riguardo l’attesissima serie del Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo alle ultime anticipazioni che riguardano la trama di Agatha: Darkhold Diaries.