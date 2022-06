Marvel, ancora più eroi su Disney Plus: Daredevil, Punisher e gli altri sono disponibili!

In attesa di nuove informazioni sulla serie reboot di Daredevil in lavorazione ai Marvel Studios, vi segnaliamo che in queste ore Disney Plus è diventata la casa delle serie Marvel di Netflix.

Dal 29 giugno la vasta offerta di contenuti di Disney+ Italia si arricchirà di ulteriori serie Marvel live action con l’arrivo di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, offrendo così ai fan una proposta ancora più ampia per la già enorme collezione Marvel, raccolta tutta in un unico posto. Con l’aggiunta di questi nuovi titoli, agli abbonati verrà consigliato di rivedere le loro impostazioni di parental control per garantire un’esperienza di visione più adatta a loro e alla loro famiglia.

La sezione dedicata al brand su Disney+ rappresenta già la più grande raccolta Marvel con centinaia di ore di film e serie tv, tra cui spiccano film targati Marvel Studios del Marvel Cinematic Universe come Avengers: Endgame e Black Panther, così come altri franchise cinematografici Marvel come X-Men e Deadpool, le serie tv Disney+ Original come WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Moon Knight e Ms Marvel, e le serie animate tra cui la serie Disney+ Original targata Marvel Studios, What If...?, oltre agli speciali, corti e documentari dietro le quinte come Marvel Studios Assembled.

Per altri contenuti, guardate il bellissimo fan poster dedicato alla prossima serie di Daredevil: il Diavolo di Hell's Kitchen, tornato fugacemente per un cameo in Spider-Man: No Way Home, sarà ancora una volta interpretato da Charlie Cox.