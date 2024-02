Marvel, gli Eterni torneranno in What If 3...per distruggere la Terra del MCU?!

Il sequel del film Eternals secondo le indiscrezioni è attualmente in fase di sviluppo, sebbene non ci siano ancora stati annunci ufficiali da parte dei Marvel Studios, ma stando alle ultime novità il team di supereroi divini potrebbe esordire su Disney+ grazie alla stagione 3 di What If.

Stando alle solitamente affidabili fonti del famoso scooper CanWeGetToast, infatti, veniamo a sapere che la terza stagione di What If...? includerà un episodio dedicato agli Eterni, la cui premessa, posta sulla famosa domanda alla base dell'acclamata serie tv animata antologica che rivista eventi salienti del Marvel Cinematic Universe per portarli verso direzioni inedite, dovrebbe essere: "E se... gli Eterni non avessero fermato l'Emersione?".

Il riferimento è ad uno dei punti centrali del film diretto da Chloé Zhao, nel quale l'Emersione è il termine per descrivere la nascita del Celestiale della Terra: nel film gli Eterni riescono ad impedirla a metà, con la conseguenza che oggi nel MCU parte di Celestiale forma una vera e propria isola nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, ma evidentemente What If 3 si chiederà cosa sarebbe successo se il Celestiale fosse riuscito ad emergere del tutto...praticamente, la distribuzione della Terra! A quel punto la puntata potrebbe esplorare le conseguenze causate nel resto dell'universo dalla fine del nostro pianeta, e cosa sarebbe successo agli Eterni dopo il fallimento della loro missione.

Ricordiamo che, poco prima del Comic-Con di San Diego del 2022, diversi documenti depositati sui marchi dei Marvel Studios sono trapelati online, la maggior parte dei quali confermati durante l'evento: tra questi c'era anche Celestials: End of Time, titolo che potrebbe suggerire un eventuale sequel di Eternals.

Vi terremo aggiornati: per altri contenuti guardate il primo teaser trailer di What If 3.