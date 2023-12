Marvel Eyes of Wakanda, grosse novità sulla serie animata di Black Panther

Negli ultimi anni casa Marvel non ha di certo attraversato momenti facili, da quando il mondo ha conosciuto Avengers: Endgame è stato evidentemente difficile tenere il passo con produzioni che riuscissero a raggiungere un simile livello qualitativo. Nonostante questo però, la nuova serie animata Eyes of Wakanda può essere da tenere d'occhio.

Ecco infatti che, mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di What if...?, questa nuovo spettacolo incentrato su alcuni personaggi della terra del compianto T'challa, ha suscitato di certo l'attenzione del pubblico.

Questa nuova produzione, secondo la tabella di marcia dell'MCU presentata durante un evento speciale, dovrebbe arrivare su Disney+ proprio all'inizio del 2024, salvo imprevisti.

Nell'attesa di saperne di più però, l'ultima puntata del podcast The Fatman Beyond di Kevin Smith ci ha permesso di conoscere uno dei creativi a lavoro sulla serie. Con sorpresa, si tratta proprio del co-conduttore Marc Bernardin, il quale ha rivelato di aver scritto ben due episodi di Eyes of Wakanda.

"Ne ho scritti due, quindi diciamo che so delle cose. Non posso dire altro però, i cecchini mi osservano. Non vedo l'ora che possiate vederlo coi vostri occhi, è dannatamente fantastico".

Voi che ne pensate?