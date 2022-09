Marvel, i fan chiedono giustizia per i personaggi dimenticati delle serie su Netflix

Il franchise Marvel Cinematic Universe è in continua espansione e le diverse tempistiche di produzione nel corso degli anni hanno penalizzato alcuni personaggi, soprattutto dopo la cancellazione dell'accordo con Netflix. I fan tuttavia non si sono arresi e pretendono di rivederli tutti (o quasi) presto in streaming.

Alcuni sono già tornati, come Daredevil (Charlie Cox) e Kingpin (Vincent D'Onofrio), grazie a produzioni come Hawkeye e Spider-Man: No Way Home.

Ma per gli spettatori si tratta soltanto di briciole. Ricordiamo che d'ora in poi il Marvel Cinematic Universe ha un Osservatore della saga per controllare la timeline MCU.



Qual è il personaggio più desiderato dai fan? Seguendo le discussioni sui social sembra che Jessica Jones, interpretata magistralmente da Krysten Ritter, sia colei che i fan sperano di poter nuovamente seguire sul piccolo schermo in un prossimo futuro.

Anche Jessica Jones è rimasta vittima della cancellazione dell'accordo Marvel/Netflix e da quel momento non è più comparsa in alcuna narrazione MCU.



Un altro personaggio il cui ritorno è ampiamente desiderato dai fan è The Punisher, interpretato da Jon Bernthal. Non ci sono novità in merito ma gli spettatori confidano in Marvel e in un futuro del franchise che possa includere nuovamente alcuni di questi personaggi penalizzati da questioni produttive.



Nel frattempo ci siamo concentrati sul futuro della saga: quali titoli della Fase 6 mancano all'appello nel programma del Marvel Cinematic Universe?