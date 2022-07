Marvel, i fratelli Russo non hanno piani per una serie ma ne realizzerebbero una folle!

Nel corso di una recente intervista, Anthony e Joe Russo - registi del dittico campione di incassi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - hanno confermato di non essere al lavoro su una serie Marvel Studios per Disney Plus, ma visto che gli viene chiesto in continuazione hanno svelato quale piacerebbe loro adattare qualora potessero farlo.

Parlando con TechRadar, Anthony Russo ha dichiarato che lui e suo fratello "amano molto la narrazione in forma allungata. Per questo la televisione ci è sempre piaciuta", oltre ai film basati su fumetti come quelli per il Marvel Cinematic Universe. "Abbiamo una passione per gli show televisivi e amiamo la Marvel, ma non abbiamo in programma di fare qualcosa con loro, né sul fronte delle serie né su quello dei film".

Quando gli è stato chiesto quali eroi avrebbero tratto dai fumetti, tuttavia, Joe Russo ha risposto: "Qualunque cosa diremo, ci verrà chiesta cento volte nel corso della prossima settimana. Quindi scegliamo i Great Lakes Avengers". L'idea è molto stravagante, in quanto l'idea sarebbe quindi quella di creare uno show sui Great Lakes Avengers, con personaggi come Mr. Immortal, Dinah Soar, Big Bertha, Flatman e Doorman. Sebbene il gruppo sia stato addestrato da Occhio di Falco e abbia combattuto al fianco di Deadpool, questo non viene preso sul serio come la sua controparte newyorkese.

In precedenza, sempre i Russo si erano espressi contro l'idea di ritualità della sala cinematografica: "Siamo in crisi in questo momento perché tutti sono in guerra tra loro. Andare al cinema è poi fottutamente costoso. Quindi, l'idea che è stata creata - a cui ci aggrappiamo - che il cinema è un spazio sacro, è una st**nzata. Il punto in cui la distribuzione digitale è preziosa, oltre a quanto ho detto prima su come ha spinto la diversità, è che le persone possono condividere account; possono ottenere 40 storie per il costo di una storia".

