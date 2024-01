Marvel, i fumetti ci hanno svelato il Ghost Rider dell'MCU?

L'iterazione cinematografica di Ghost Rider, dove il personaggio era interpretato da Nicolas Cage, non ha mai portato a una sua introduzione nel Marvel Cinematic Universe e nemmeno quella successiva apparsa nella prima e unica stagione di Helstrom, prodotta da Marvel Television. Adesso, l'identità del nuovo interprete potrebbe essere stata svelata.

Un nuovo fumetto pubblicato dalla Casa delle Idee potrebbe potenzialmente spianare la strada a una nuova versione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

All'inizio di questo mese, la Marvel ha rivelato che The Hood - il cui nome vero è Parker Robbins - avrebbe presto ricevuto una visita dallo Spirito della Vendetta, aggiungendo il personaggio a una lunga serie persone che hanno assunto l'identità di Ghost Rider. L'aspetto interessante, tuttavia, è che Robbins è anche destinato a fare il suo debutto in live-action, a un certo punto, nel corso degli episodi di Ironheart.

Mentre nel materiale di partenza The Hood ottiene i suoi poteri da un demone, è stato riferito che le sue origini sono state modificate nella serie in modo da ottenere i suoi poteri da Mephisto, un personaggio che si dice sarà interpretato da Sacha Baron Cohen.

Le origini infernali di Mefisto e Ghost Rider vanno di pari passo e non è un'esagerazione passare da un personaggio all'altro. Dato che la tempistica per la produzione di un fumetto è un processo lungo e laborioso, è possibile che la Marvel avesse inizialmente previsto l'uscita di questo fumetto quando Ironheart sarebbe dovuto andare in onda su Disney+ e che le interruzioni dei lavori dello scorso anno abbiano messo in crisi i piani sincronizzati dell'azienda.

Se The Hood non sarà anche il Ghost Rider del MCU, Gabriel Luna ha dichiarato che sarebbe disposto a tornare nel ruolo se le condizioni fossero giuste.

"Cerco di rimanere concentrato sul momento. È interessante. Non direi mai di no. Dico sempre che dipende dalla storia", ha dichiarato Luna nel 2021. E ha aggiunto: "Se è una grande storia e ha senso e se mi sento ancora come mi sentivo qualche anno fa, se sento ancora che è facile come respirare, che è quello che sentivo con il personaggio in precedenza, allora assolutamente sì".

Il fumetto Ghost Rider: Final Vengeance #1 arriverà sul mercato americano il 13 marzo prossimo.