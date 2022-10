Marvel, il geniale finale di She-Hulk ha finalmente spiegato a tutti il senso della Fase 4

Da oggi su Disney Plus è disponibile il finale della prima stagione di She Hulk, e l'impressione è che i Marvel Studios abbiano voluto sfruttare la puntata per rendere esplicito il sottotesto dell'intera Fase 4 del MCU, finora tanto evidente quanto solo suggerito.

Ad un certo punto della puntata, infatti, She-Hulk rompe definitivamente la quarta parete e, come entrando in un altro universo del vasto Multiverso Marvel, finisce negli studi dei Marvel Studios e riesce ad ottenere una 'riunione' con Kevin Feige (o una versione di Kevin Feige del Multiverso) per ottenere un finale migliore per la prima stagione della sua serie. Si tratta di un cortocircuito metacinematografico (e/o televisivo) urlato in faccia agli spettatori, che però tutta la Fase 4 aveva già anticipato sottobanco.

Pensiamo a WandaVision, ad esempio, con la protagonista 'trasportata' e 'bloccata' nella televisione come, per la prima volta, accadeva ai fan del MCU, il cui sguardo dal grande schermo veniva virato al piccolo; o in Loki, quando al fratello di Thor venivano consegnati i copioni della sua vita come dei contratti da firmare, oppure costretto a riguardare le scene dei suoi 'vecchi film' come un produttore chiamato a riguardare i giornalieri di una produzione cinematografica. In effetti già i corridoi della Time Variance Authority sembravano gli uffici di Kevin Feige, con il Guanto dell'Infinito ridotto ad un gingillo da scrivania, e nel corso del suo sviluppo la Fase 4, la prima della Saga del Multiverso, ha trovato sempre di più la sua ragion d'essere in una sorta di 'presa di coscienza' dei Marvel Studios nei confronti dei propri titoli e personaggi, visti sempre più dal di fuori, o dall'alto, come una plongée sull'intero Marvel Cinematic Universe.

La stessa Jennifer Walters di She-Hulk - in pieno stile tv - ha parlato direttamente con gli spettatori nel corso degli episodi della serie, ha ricordato i film precedenti dedicati a suo cugino Bruce Banner, ha scherzato sul cambio d'attore che vide coinvolti Edward Norton e Mark Ruffalo a cavallo tra l'uscita de L'incredibile Hulk di Louis Leterrier e The Avengers di Joss Whedon. Insomma se il tema principale della Fase 4 del MCU è l'auto-consapevolezza, intesa come auto-consapevolezza produttiva, She Hulk Attorney at law nel suo finale lo ha voluto ribadire in modo che fosse definitivamente chiaro, come un punto finale a poche righe dalla fine di un volume (con Black Panther: Wakanda Forever, ultimo episodio della Fase 4, in arrivo tra meno di un mese).

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.