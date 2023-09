Marvel, grosse novità sulle serie tv: gli episodi di Echo e Ms Marvel Stagione 2

Le serie tv Marvel sono state vittima di numerosi rinvii forzati dagli scioperi di Hollywood, ma nel frattempo le voci di corridoio continuano e in particolare in queste potrebbero essere emerse importanti informazioni su Echo e Ms Marvel.

Secondo quanto riportato, infatti, i Marvel Studios avrebbero deciso di tagliare il numero totale di episodi di Echo, l'attesa serie tv spin-off di Occhio di Falco che avrà per protagonista la vigilante Maya Lopez e includerà anche il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil e Vincent D'Onofrio in quelli di Kingpin, e che a sua volta farà da prequel agli eventi dell'attesissima Daredevil: Born Again: in precedenza si era parlato di problemi di produzione per la serie, più volte rinviata anche prima degli scioperi, e ora stando a quanto affermato dal noto insider Can we get some toast Echo è stata ridotta da un totale di sei episodi ad un totale di cinque episodi, con un'intera puntata tagliata per non meglio specificati 'problemi di ritmo'. Ricordiamo che Echo sarà probabilmente il primo titolo MCU del 2024, e dovrebbe arrivare su Disney+ con un modello binge-watching e non con una puntata a settimana.

Per quanto riguarda Ms Marvel, invece, il famoso scooper My time to shine hello ha confermato sulla sua pagina ufficiale del social network X che la seconda stagione di Ms Marvel è già in sviluppo: il personaggio interpretato dalla giovane attrice Iman Vellani sarà co-protagonista al fianco di Brie Larson e Teyonah Parris in The Marvels, in uscita al cinema dal 10 novembre, e non è da escludere che il film possa fare luce anche sul secondo capitolo della serie tv stand-alone dedicata a Kamala Khan.

