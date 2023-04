Marvel, Hailee Steinfeld: 'Un incontro tra Kate Bishop e Spider-Gwen? Sono molto simili'

Questa saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe ha evidenziato come vari mondi paralleli possono intrecciarsi tranquillamente tra loro, come abbiamo visto anche in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Apparsa nel corso della CinemaCon, Hailee Steinfeld ha parlato della possibilità di un incontro tra Kate Bishop e Spider-Gwen.

L'accoppiamento non è casuale: Steinfeld ha interpretato Kate Bishop nella miniserie dei Marvel Studios Hawkeye, comparendo al fianco dell'Occhio di Falco di Jeremy Renner, e ha prestato la propria voce a Spider-Gwen, personaggio che ha fatto la sua prima apparizione in Spider-Man: Un nuovo universo della Sony.

Parlando delle similarità tra i due personaggi, Steinfeld non ha escluso la possibilità di un incontro in un prossimo futuro, dato che alla Marvel con la saga del Multiverso, è attualmente tutto possibile:

"Se penso che andrebbero d'accordo? Penso siano molto simili. Sono entrambe giovani donne indipendenti, incredibilmente spiritose e cazzute, che hanno un punto di vista molto forte e sono molto brave in quello che fanno e possono affrontare praticamente tutto. Quindi direi che andrebbero molto d'accordo".

Hailee Steinfeld riprenderà il ruolo di Spider-Gwen in Spider-Man: Across the Spider-Verse in uscita nelle sale a giugno. Tuttavia, non è chiaro quando la rivedremo tornare nei panni di Kate Bishop, poiché i piani sul suo personaggio sono attualmente sconosciuti e li conosce solo la Marvel. Alcune voci parlando di un possibile ruolo di Kate Bishop nella serie Echo, in cui dovrebbe fare ritorno anche il Daredevil di Charlie Cox, prima del suo esordio in solitaria in Daredevil: Born Again.

Sicuramente Kate Bishop tornerà in altri progetti Marvel, dato che il suo personaggio è solamente all'inizio della sua avventura nel Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà nelle sale italiane il 1° giugno 2023.