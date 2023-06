Marvel, Hailee Steinfeld parteciperà a svariati altri progetti secondo un rumor

Hailee Steinfeld di Hawkeye è pronta per tornare nel ruolo di Kate Bishop, ma sembrerebbe che il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe non termini qui: secondo un nuovo rumor, infatti, l'attrice reciterà in svariati progetti futuri della saga.

A rivelarlo è l'insider Daniel Richtman, conosciuto anche come Daniel RPK. In particolare, Bishop tornerebbe in Young Avengers, in Avengers: Secret Wars e nella seconda stagione di Hawkeye.

Kate Elizabeth "Kate" Bishop è la figlia di Eleanor Bishop, e, avendo perso il padre durante la battaglia di New York, ha sviluppato una profonda devozione per Occhio di Falco, fino a decidere di imparare a padroneggiare il tiro con l'arco. In Hawkeye – miniserie televisiva ideata da Jonathan Igla e trasmessa nel 2021 su Disney+ – la ragazza lavora al fianco di Clint Barton nel tentativo di sconfiggere i nemici di quest'ultimo, derivanti dal passato dell'uomo nei panni di Ronin. Per approfondire il personaggio, ecco 5 cose che forse non sapete su Kate Bishop.

La sua controparte fumettistica, invece, è stata creata da Allan Hinberg (testi) e Jim Cheung (disegni), mentre la sua prima apparizione risale all'aprile 2005 col primo volume di Young Avengers. I suoi poteri principali derivano dalla mira infallibile e dalle tecniche di combattimento corpo a corpo, soprattutto considerando le innovazioni tecnologiche nell'arco e nelle frecce. Bishop appare anche in quattro videogiochi: Marvel Heroes, Marvel: Avengers Alliance, LEGO Marvel's Avengers e Marvel's Avengers.

Quale sarà il destino del personaggio? Entrerà in una nuova formazione degli Avengers, oppure la vedremo in un ruolo completamente diverso? Fatecelo sapere nei commenti!