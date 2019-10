Marvel Hero Project: online il trailer della nuova serie

Mentre ci si chiede se Marvel Television sarà interamente composta da serie animate, i fan dei lavori dell'azienda statunitense hanno potuto dare un primo sguardo a Marvel's Hero Project, show che ci presenterà la storia di diversi bambini impegnati a lottare contro alcuni dei problemi più importanti del mondo.

La serie sarà presente nel catalogo del servizio streaming Disney+, insieme ad opere quali The Mandalorian e WandaVisione, questa volta i protagonisti non saranno però dei cacciatori di taglie intergalattici o dei supereroi con armatura e poteri fenomenali, ma dei normali bambini, impegnati a risolvere le loro battaglie personali, mostrando così enorme coraggio.

Ecco la descrizione ufficiale dello show: "Marvel's Hero Project è una nuova serie in esclusiva per Disney+ disponibile a partire dal 12 novembre. Avrà come protagonisti dei ragazzi che diventeranno dei supereroi grazie al loro lavoro per la comunità. Le loro battaglie sono molto diverse, così come loro, e gli editori Marvel hanno trovato un modo per raccontare le loro storie: in ogni puntata di Marvel's Hero Project un bambino acquisterà dei superpoteri e diventerà un personaggio di un fumetto che sarà disponibile gratuitamente su Marvel Unlimited e sul Marvel Digital Store, facendoli combattere ed interagire insieme agli eroi che amano così tanto".

Così, mentre i fan aspettano con trepidazione le loro serie Marvel preferite, potranno appassionarsi delle storie raccontate da Marvel's Hero Project.