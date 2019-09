Marvel e Hulu annunciano Helstrom nuova serie dedicata al personaggio dei fumetti

Helstrom sarà una nuova serie nata dalla collaborazione tra Hulu e Marvel. Era stata la stessa casa di fumetti ad annunciare il suo Adventure into Fear, composto da Ghost Rider e lo show appena svelato. Sembra che le riprese della prima stagione siano ormai imminenti.

Il titolo provvisorio di Helstorm è "Omens", inoltre pare che gli episodi saranno girati a partire dal prossimo ottobre fino alla fine di febbraio 2020. Con la data di inizio delle riprese così vicina non ci stupiremmo di leggere già nelle prossime settimane notizie riguardo il casting e le prime immagini ufficiali.

Ecco la sinossi condivisa da Hulu: "In Helstrom, prossima serie Marvel, troveremo Daimon e Ana Helstrom, figli di un misterioso e inquietante serial killer. Il rapporto tra i due è complicato ma ognuno con il proprio carattere e le proprie abilità cerca di dare la caccia al peggio dell'umanità".

La serie di fumetti è stata creata da Roy Thomas e Gary Friedrich nel 1973, i personaggi sono apparsi per la prima volta nella collana dedicata a Ghost Rider, personaggio che sarà collegato con la serie e che insieme ad Helstrom farà parte di Adventure into Fear. Hulu ha inoltre annunciato il casting di Ghost Rider, show con protagonista Gabriel Luna e già apparso in Agents of Shield.