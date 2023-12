Marvel, Hulu riporta in vita una famosa serie tv dimenticata

La Marvel sta lavorando ormai da anni tanto a trasposizioni che appartengono al suo Marvel Cinematic Universe quanto ad adattamenti che non appartengano al multiverso presentato al cinema e in televisione. Hulu ha appena rinnovato Hit-Monkey, serie animata la cui prima stagione è stata pubblicata nel 2021 dalla piattaforma statunitense.

Dopo aver esposto quali saranno le serie e i film che faranno parte della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare di uno show che non appartiene alla Saga del Multiverso e che verrà distribuita, almeno negli Stati Uniti, da un servizio di streaming rivale (per quanto acquisito dal colosso dell’intrattenimento) rispetto a quello della Disney.

Hulu ha infatti annunciato sui propri profili social di aver rinnovato per una seconda stagione lo show animato dedicato a Hit-Monkey, pubblicando un primo poster che indica l’uscita del secondo capitolo nel 2024.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una resurrezione per la serie, pubblicata nel 2021 e sopravvissuta alle tante cancellazioni di altri prodotti Marvel presenti sulla piattaforma: la produzione di una seconda stagione era stata annunciata già nel febbraio del 2023, senza però che troppe nuove notizie trapelassero in merito, prima di oggi.

Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma siamo sicuri che, con il 2024 ormai alle porte, nuovo materiale promozionale e notizie più concrete della serie, saranno presto disponibili per i fan del personaggio dei fumetti.

In attesa di scoprire queste novità a proposito di Hit-Monkey, vi lasciamo alla guida completa di tutte le uscite del Marvel Cinematic Universe del 2024.