Marvel ha impedito a Kevin Feige di sviluppare film su Daredevil, Ghost Rider e Punisher

C'è chi è convinto che Kevin Feige abbia il potere di fare tutto ciò che desidera ai Marvel Studios e probabilmente in questo momento possiede abbastanza credito per avvicinarsi parecchio a questa affermazione, ma qualche anno fa la Marvel avrebbe impedito al produttore di sviluppare film con i personaggi di Daredevil, Ghost Rider e Punisher.

Stando a quanto è possibile leggere nel nuovo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, sembrerebbe che Marvel Entertainment avesse reso off-limits alcuni personaggi a Kevin Feige e la sua divisione cinematografica. Al tempo in cui il produttore stava già avendo successo dopo i film sugli Avengers, Marvel era invece convinta di voler usare personaggi come Daredevil e Punisher per pianificare un impero TV parallelo che sarebbe stato separato dal Marvel Cinematic Universe.

Questo si è ovviamente tradotto nelle serie sviluppate da Marvel e Jeph Loeb, con la serie su Daredevil e i successivi capitoli sui Defenders che sono stati diffusi su Netflix, quindi la serie Agents of S.H.I.E.L.D. ha avuto il compito di introdurre un nuovo Ghost Rider con i successivi piani per una serie sul personaggio. Marvel TV operava in maniera indipendente dai Marvel Studios.

"Mentre molti osservatori pensavano che tutti questi personaggi sarebbero finiti direttamente ai Marvel Studios per svilupparne dei film, dai piani alti di Marvel Entertainment fu deciso che visto l'impegno sul lato cinematografico era già concentrato sui personaggi degli Avengers, poi allargati con i Guardiani della Galassia, gli altri personaggi di ritorno alla Marvel avrebbero favorito un impero TV che sarebbe stato sotto il controllo diretto di Marvel Entertainment (e completamente separato dai Marvel Studios). La divisione cinema non aveva controllo su quei personaggi nonostante l'interesse nel volerne produrre dei film. Invece andarono a Marvel Entertainment. Ghost Rider apparve in Agents of S.H.I.E.L.D. e gli altri furono inseriti in diverse serie in streaming", si legge in un estratto da libro.