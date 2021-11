Marvel, le incredibili fan art trasformano i supereroi in cattivi Disney

Sotto l'ombrello del gruppo Disney ci sono ormai moltissimi franchise, tra cui il vasto mondo dei supereroi del Marvel Cinematic Universe. Una fan dalle spiccate doti artistiche ha provato a mischiare i due mondi di Marvel e Disney con 6 fantastiche fan art!

L'artista autodidatta Anastasia Ivanova ha condiviso sul suo profilo Instagram @enstatia delle fan art dedicate ad alcuni personaggi Marvel, illustrati come se fossero dei cattivi della Disney. Nelle sei opere, che potete vedere a fine articolo, sono rappresentate altrettante star del grande e piccolo schermo.

La prima è la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, che viene rappresentata con le caratteristiche corna di Maleficent e il suo corvo, ma abbiamo anche l'attuale Capitan America Sam Wilson (interpretato da Anthony Mackie) nei panni di Dr. Facilier, lo stregone voodoo di La Principessa e il Ranocchio, e Bucky Barnes noto anche come Winter Soldier, nella veste inedita di Capitan Uncino.

La Agatha Harkness di Kathryn Hahn (che sarà presto protagonista della serie spinoff Agatha House of Harkness) si trasforma in Madre Gothel, l'antagonista del film Rapunzel - L'intreccio della torre. Il dio dell'Inganno Loki diventa un altro dio: Ade, il dio degli Inferi di Hercules con un Tom Hiddleston circondato dalle caratteristiche fiamme blu. Infine, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch si trasforma in Jafar, il celebre gran visir del sultano di Agrabah.

Durante il Disney+ Day sono stati annunciati una serie di nuovi show Marvel: chissà se l'artista vorrà replicare una seconda serie di opere con nuovi bellissimi mash-up!