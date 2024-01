Marvel Ironheart, grandissime novità sulla serie tv dedicata all'erede di Iron Man nel MCU

Dopo la prima occhiata all'armatura di Ironheart trapelata lo scorso ottobre, in queste ore sono finalmente emerse importantissime novità riguardanti l'attesa serie tv dei Marvel Studios dedicata a Riri Williams, 'l'erede di Iron Man nel MCU' introdotta in Black Panther: Wakanda Forever.

Nel corso di una recente intervista con Deadline registrata sul tappeto rosso del Sundance Film Festival 2024, che ha aperto i battenti questa settimana, la giovane star Dominique Thorne ha confermato che che le riprese di Ironheart sono ufficialmente terminate.

In passato era stato rivelato che, nonostante le riprese principali della serie tv fossero terminate all'inizio del 2023, nel corso dell'anno la produzione è stata richiamata sul set per diverse sessioni di riprese aggiuntive, ma la specifica dell'attrice adesso ci conferma che tutti i lavori sono stati finalmente completati e che nei prossimi mesi la serie sarà sottoposta ad un lungo processo di post-produzione in vista della data d'uscita, ancora sconosciuta: “Le riprese si sono concluse. Non posso dire niente sulla serie, ma posso avvertirvi di allacciare le cinture, di prepararvi. Sarà un grande viaggio. Sarà un viaggio epico per Riri e sono molto entusiasta di condividerlo con voi”, ha detto l'attrice.

La trama ufficiale di Ironheart non è ancora stata resa nota, ma secondo le indiscrezioni la serie tv farà parte di un mini-arco narrativo legato all'eredità di Iron Man e sarà basata sul conflitto tra tecnologia e magia all'interno del MCU. Il produttore Nate Moore ha dichiarato di considerare la serie Ironheart come un seguito diretto di Wakanda Forever, durante un'intervista dell'anno scorso.

