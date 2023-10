Marvel Ironheart, primo sguardo alla nuova armatura di Riri Williams

Qualche settimana fa sono cominciate ad emergere alcune indiscrezioni circa il ruolo di Sacha Baron Cohen in Ironheart e quello di Alden Ehrenreich, senza che ci fosse stata una conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios. Adesso, però, pare sia emerso un primo sguardo alla nuova armatura che il personaggio di Riri Williams userà nello show.

Nell'agosto del 2022, alcune foto trapelate dal set avevano rivelato una nuova versione dell'armatura di Ironheart, ripresa in azione mentre Dominique Thorne e Anthony Ramos giravano le scene della serie ad Atlanta. Pare, però, che quella non fosse la versione definitiva dell'armatura che Riri Williams avrebbe indossato nella serie dei Marvel Studios.

Per questo il sito The Cosmic Circus è andato a indagare su Ebay. Un amico del sito ha segnalato, infatti, tre diversi annunci su Ebay di calzini Ironheart. Questi calzini erano in realtà regali per la troupe della serie Ironheart da parte di Ryan Coogler, sua moglie Zinzi, un altro produttore Sev Ohanian e Proximity.

La nota allegata al catalogo afferma: "Grazie ai ragazzi più saggi del mondo per questo show fantastico! Sev, Zinzi, Ryan e il team di Proximity". ("Wise Guy" è ovviamente un riferimento al titolo provvisorio di Ironheart, rivelato nel luglio 2021).

Guardando l'adorabile disegno di Ironheart su questi calzini, si potrebbe essere scettici su quanto possano essere vicini alla rappresentazione dell'armatura definitiva di Ironheart. Tuttavia, secondo diverse fonti con cui ha parlato il sito, questo disegno si avvicina molto all'aspetto complessivo dell'armatura finale che Riri indosserà nella serie.

Come noto, la data d'uscita di Ironheart è stata posticipata al settembre 2025, come parte della manovra dei Marvel Studios volta a non intasare troppo il mercato dello streaming con i suoi prodotti per Disney+.

Al momento pare che lo studio sia al centro di un grande riassestamento produttivo, dopo il caos venutosi a creare nelle sue produzioni recenti, specialmente quelle riguardanti il settore della serialità.