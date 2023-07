Marvel, Jeremy Renner con una Kate Bishop diversa da Hailee Steinfeld nel bts di Hawkeye

Diversi anni prima di interpretare il ruolo di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania al cinema, Kathryn Newton, come rivelato dalla stessa Marvel in queste ore, aveva sostenuto uno screen test insieme a Jeremy Renner per la parte di Kate Bishop nella serie Hawkeye. Il ruolo è poi stato assegnato a Hailee Steinfeld, come sappiamo bene.

Come possiamo vedere nel segmento Marvel Studios' Assembled: The Making of Ant-Man and The Wasp: Quantumania su Disney+, il provino di Kathryn Newton per il ruolo di Kate Bishop risale al 2019. È surreale vedere le immagini che la ritraggono sul set con l'attore Jeremy Renner (che interpreta Clint Barton/Occhio di Falco), ripercorrendo quelli che ora sappiamo essere i momenti in cui il personaggio di Renner lega con la versione di Kate che alla fine è stata interpretata da Hailee Steinfeld.

La Steinfeld è stata probabilmente una delle scelte più apprezzate dai fan nella Fase Quattro del MCU, in quanto la sua arguzia e il suo fascino si adattavano perfettamente al personaggio di Kate Bishop. Ciò non toglie nulla a Kathryn Newton, che non è stata da meno nel portare avanti i suoi progetti e intrattenere il pubblico da quando ha recitato in Paranormal Activity 4 nel 2012, come attrice adolescente. Da allora è apparsa in numerosi progetti televisivi (Mad Men, Halt and Catch Fire, Supernatural, Big Little Lies) e cinematografici (Freaky, Pokemon: Detective Pikachu, Lady Bird).

È anche una delle giovani attrici che potrebbero contribuire a lanciare il franchise dei Young Avengers per il MCU, senza dubbio, e ironia della sorte potremmo vederla proprio al fianco della Kate Bishop di Steinfeld.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è su Disney+ ma il film non è stato un grande successo per i Marvel Studios come ci si poteva aspettare; il pubblico non è rimasto convinto, nonostante l'introduzione di Kang il Conquistatore come nuovo nemico del MCU.

Lo studio deve ancora annunciare un eventuale progetto sugli Young Avengers.