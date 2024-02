Marvel, Jeremy Renner non dirà addio: 'Sono pronto a tornare'

Quello della Marvel è di certo il progetto cinematografico più impegnativo e complesso che la storia del cinema abbia mai visto. Tutto questo però porta con sé anche alcune problematiche che era impossibile non si verificassero con il trascorrere del tempo, ma che Kevin Feige ed altri hanno sempre saputo affrontare nel migliore dei modi.

Ci stiamo riferendo non solo alla condanna di Jonathan Majors, ma anche al terribile incidente che ha coinvolto la star Jeremy Renner ormai diverso tempo fa, portando molti appassionati a temere per la vita del proprio super eroe.

Eppure, seppur all'inizio in molti avessero praticamente dato per scontato che la carriera dell'attore alla Marvel sarebbe terminata in questo modo brusco, e decisamente poco eroico, ad oggi ci sono delle speranze concrete che Occhio di Falco faccia il suo trionfale ritorno attraverso una delle prossime produzioni MCU.

Questo è stato confermato anche dallo stesso attore, che durante una recente intervista si è così pronunciato sulla questione:

"Sono sempre della partita. Quando sarà il momento, mi farò trovare pronto. Molte di quelle persone mi sono state vicino in questo brutto periodo della mia via. Quindi possono riavermi quando vogliono, sarebbe magnifico".

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Hawkeye.