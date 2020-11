Marvel, Jeremy Renner torna nei panni di Hawkeye? Ecco la foto che fa discutere

Continuano i post condivisi dal protagonista di Hawkeye: questa volta Jeremy Renner ha mostrato una foto che sembra ritrarlo nei panni del celebre supereroe della Marvel, facendo ipotizzare l'inizio delle riprese.

In calce alla notizia potete trovare l'immagine presente in una delle storie di Instagram dell'account personale dell'attore, la foto ci mostra il volto di Jeremy Renner insanguinato e con vari tagli, mentre una didascalia afferma semplicemente: "Il lunedì...". Ovviamente il suo trucco ha subito fatto pensare ai numerosi appassionati di storie Marvel l'inizio delle riprese di Hawkeye, serie che introdurrà il personaggio di Kate Bishop. Nei mesi scorsi, vari rumor avevano rivelato che le riprese dello show sarebbero partite a breve e si sarebbero tenute ad Atlanta, luogo in cui sono state girate diverse delle serie che faranno il loro debutto su Disney+.

Come potete immaginare, la pandemia di Coronavirus ha costretto i dirigenti del colosso dell'intrattenimento a cambiare i piani per la quarta fase del MCU, anche a causa delle difficoltà nel girare seguendo le direttive anti Covid. Per ora non conosciamo ancora la data di uscita della serie, anche se siamo sicuri che nelle prossime settimane scoprire qualche dettaglio in più al riguardo, oltre alla conferma del nome dell'attrice che interpreterà Kate Bishop. Nel frattempo ecco alcuni rumor sulla storia di Hawkeye.