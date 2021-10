Marvel: il Jimmy Woo di Randall Park potrebbe tornare presto in un prodotto del MCU?

E' recente la notizia dello spin off su Agatha Harkness conosciuta in WandaVision, ma non si tratta dell'unico personaggio che i fan vorrebbero rivedere. Oltre a Scarlet Witch, che sarà nel prossimo Doctor Strange, c'è anche Teyonah Parris (Monica Rambeau), che reciterà in The Marvels. Adesso si parla del possibile ritorno di Randall Park.

Il suo personaggio, quello di Jimmy Woo, ha fatto il suo debutto nel MCU in Ant-Man and the Wasp e ha conquistato i fan con il suo ritorno in WandaVision. Anche se non si sa quando o se Park tornerà, l'attore ha recentemente fatto dichiarazioni promettenti sul futuro a ABC 7 New York.

"Sarebbe fantastico [tornare]. Adoro interpretare questo personaggio. Adoro il fatto che sia una persona così dolce. Penso che il mondo abbia bisogno di più Jimmy Woo", ha dichiarato Park. Tempo fa l'attore si era detto grande fan dei fumetti della Marvel da sempre, e dunque interpretare un personaggio dei comics, e nello stesso anno entrare anche nel mondo DC con Aquaman, è stato per lui un sogno.

Adesso, mentre si discute di un possibile ritorno di Jimmy Woo, la Disney e gli Studios non perdono tempo. Secondo dei rumor, infatti, sarebbero in arrivo due serie Marvel su Monica Rambeau e Xialing. A questa i fan vorrebbero che si aggiungesse una serie spin-off che coinvolga Darcy Lewis (Kat Dennings) e Woo, la cui collaborazione è nata in WandaVision, e che potrebbe essere una versione Marvel di X-Files. Cosa ne pensate?