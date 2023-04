Marvel, Jonathan Majors scaricato dalla sua agenzia per le accuse di violenza domestica

Jonathan Majors e la sua agenzia Entertainment 360 si sono separati, come ha confermato un insider a Variety. Questo tre settimane dopo che Majors è stato arrestato con l'accusa di aggressione e molestie a New York a fine marzo. L'attore di Creed III e interprete di Kang nel Marvel Cinematic Universe era già stato scaricato dal suo pubblicista.

In precedenza, Majors era stato abbandonato anche dalla società che gestiva le sue pubbliche relazioni, la Lede Company. Una fonte della stessa società di pubbliche relazioni ha confermato che l'attore è stato rimosso come cliente il mese scorso.

Nè Entertainment 360 o la Lede Company hanno rilasciato dichiarazioni al riguardo. L'attore 33enne è stato arrestato a Manhattan il 25 marzo e accusato di aggressione e molestie durante una lite domestica con una donna di 30 anni. La polizia di New York ha risposto a una chiamata al 911 e Majors è stato preso in custodia. Secondo le autorità, la vittima, senza nome, è stata ricoverata in ospedale con "lievi ferite alla testa e al collo".

Il team legale di Majors ha negato che l'aggressione abbia mai avuto luogo, sostenendo che esistono prove che scagionerebbero l'attore dalle accuse.

"Il signor Majors nega completamente di aver aggredito la donna", ha dichiarato l'avvocato difensore di Majors, Priya Chaudhry, in una dichiarazione rilasciata la settimana successiva all'arresto. Chaudry ha anche diffuso una serie di messaggi di chat che sarebbero stati scambiati tra Majors e la trentenne per contestualizzare ulteriormente la situazione.

Prima dell'arresto, Majors era considerato una stella nascente di Hollywood. L'attore ha ottenuto una nomination agli Emmy per Lovecraft Country e ha avuto ruoli di spicco in due blockbuster usciti questa primavera, Creed III e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il suo ruolo in Quantumania, il cattivo viaggiatore del multiverso Kang, è destinato a tornare nei futuri progetti Marvel, tra cui Avengers: The Kang Dynasty, previsto per l'estate del 2025. Prima del crossover, Majors tornerà come Kang in Loki 2.

Inoltre, Majors si è guadagnato gli elogi della critica per la sua interpretazione in Magazine Dreams, presentato in anteprima al Sundance Film Festival di quest'anno e acquistato dalla Searchlight Pictures solo pochi giorni prima che l'attore venisse arrestato.