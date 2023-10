Marvel, il Kang definitivo non è ancora arrivato nel MCU: parla il regista di Loki 2

Kevin Feige potrebbe aver confermato un reboot dell’universo Marvel, e nel frattempo rimane il mistero attorno al personaggio di Kang e al suo futuro all’interno dell’MCU.

Secondo i progetti Marvel, Kang è al centro delle prossime pellicole in veste di villain principale, nonostante abbia già fatto alcune comparse. Ma per Dan Deleeuw, regista della seconda stagione di Loki, la versione definitiva di Kang deve ancora fare la sua prima apparizione:

“Amo tutti i Kang, penso che sia un grande personaggio. Non so se abbiamo ancora visto il Kang definitivo, in termini di come immaginerei la sua versione definitiva", ha detto DeLeeuw a Screen Rant. "Penso che ci sia ancora qualcuno che deve uscire dall'ombra".

Molti Kang sono già apparsi al di fuori di Loki. Colui che rimane, è apparso nel finale della prima stagione di Loki prima di essere ucciso da Sylvie. Kang il Conquistatore, è stato esiliato dal Consiglio dei Kang ed è finito nel Regno Quantico. Questa versione di Kang è stata sconfitta da Scott Lang e Hope van Dyne in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Le scene post-credits di Quantumania, tuttavia, hanno rivelato l'esistenza di un multiverso di Kang, guidato da Immortus e Rama-Tut.

Allo stesso tempo, la centralità di Kang potrebbe subire delle variazioni a causa del processo in corso nei confronti della star Marvel Jonathan Majors, interprete del personaggio.