Marvel, sarà Keanu Reeves il Moon Knight della serie Disney+?

Ci risiamo: Keanu Reeves è stato accostato al Marvel Cinematic Universe, come accade ormai ogni giorno da tempo immemore. Certo, il fatto non è casuale: la star di John Wick flirta da tempo con i Marvel Studios, ma per una ragione o per un'altra la cosa non si è mai concretizzata. Che Moon Knight sia la volta buona?

La produzione della serie, che fa parte della line-up Marvel che debutterà su Disney+ nei prossimi tempi insieme a titoli come Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki, vive infatti un momento di stand-by a causa della difficile situazione dovuta all'emergenza coronavirus.

Tempi del genere, dunque, sono fertilissimi per quanto riguarda le voci relative al casting: a Moon Knight sono dunque stati accostati negli ultimi tempi attori come Zac Efron ma anche Daniel Radcliffe, che tornerebbe in un grande franchise per la prima volta dai tempi di Harry Potter.

Una delle ultime voci, però, riguarda proprio Keanu Reeves: secondo alcuni sarebbe lui il prescelto, o comunque uno degli attori a cui Marvel guarda con maggior interesse per il ruolo di Marc Spektor. Nei prossimi tempi, dunque, vedremo se la cosa sarà smentita o meno: nel frattempo pare sia stata confermata la data d'inizio riprese per Moon Knight. Uno degli autori della serie, invece, ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci da Moon Knight.