Marvel, Kevin Feige anticipa: 'Nella Fase 5 e 6 le serie si distingueranno maggiormente'

Dalla conclusione di Avengers: Endgame, le serie Marvel su Disney+ sono state il passo successivo nel Marvel Cinematic Universe e per tutto il 2021 e 2022 si sono alternate a un ritmo impressionante. Adesso che con Ant-Man and the Wasp: Quantumania è iniziata la Fase 5, Kevin Feige ha avvisato i fan che le serie saranno più distanziate tra loro.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Feige ha infatti annunciato che d'ora in avanti le serie Marvel su Disney+ avranno delle uscite più scaglionate:

"Credo che uno degli aspetti più importanti dell'essere ai Marvel Studios sia quello di far sì che questi film e questi show colpiscano nel segno. È più difficile colpire farlo quando ci sono così tanti prodotti là fuori e così tanti 'contenuti', come si dice, che è una parola che odio. Vogliamo che i Marvel Studios e i progetti del MCU si distinguano. Quindi, la gente se ne accorgerà man mano che ci addentreremo nelle Fasi 5 e 6. Il ritmo con cui pubblicheremo gli show su Disney+ cambierà in modo che ognuno di loro possa avere la possibilità di brillare".

Quando gli è stato chiesto se questo significasse distanziare gli spettacoli o produrre meno film all'anno, Feige ha risposto al solito in maniera criptica: "Entrambe le cose, credo". È lecito pensare che un minor numero di progetti all'anno significhi un maggior tempo di sviluppo, che porta a film e serie di qualità superiore. Dopo le mediocri recensioni ottenute da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, forse è proprio il caso di prendersi un po' di tempo e distribuire meno progetti all'anno, fatto che potrebbe portare a una seconda metà della Multiverse Saga più coinvolgente e significativa di quanto visto finora.

In ogni caso, questo 2023 ha ancora tanti progetti Marvel Studios in arrivo: dopo appunto Ant-Man and the Wasp in uscita oggi, arriveranno Guardiani della Galassia Vol. 3 a maggio e The Marvels a fine luglio.

Per quanto riguarda le serie televisive su Disney+, sarà il turno della seconda stagione di What If...?, Secret Invasion, la seconda stagione di Loki in uscita questa estate, Ironheart e Echo (che però potrebbe essere rinviata al 2024).

