Marvel, Kevin Feige dopo il finale di Loki: 'Il multiverso sta arrivando in grande stile'

Il finale di Loki è destinato a cambiare profondamente il nostro modo di concepire il Marvel Cinematic Universe: primo, importantissimo tassello di un'evoluzione ben più ampia, lo show con Tom Hiddleston avrà un'influenza profonda sul resto del franchise, come confermato anche dalle parole di un entusiasta Kevin Feige.

Mentre la regista della serie parla dell'impatto di un certo personaggio di Loki sul futuro dell'MCU, infatti, Feige ha finalmente parlato apertamente dell'arrivo del multiverso e dell'importanza che il finale dello show sul Dio dell'Inganno avrà in tal senso.

"Il multiverso sta arrivando in grande stile. C’è un’interconnessione che le persone hanno iniziato a intuire. Ho avuto un incontro questa mattina con l’intero team dei Marvel Studios per esaminare le regole su cui si basa il multiverso e per discutere del modo migliore per indirizzare quest'entusiasmo che circonda il multiverso" sono state le parole del presidente di Marvel Studios al riguardo.

La cosa, insomma, è più ufficiale che mai: il multiverso sta arrivando e promette di cambiare radicalmente il Marvel Cinematic Universe che conosciamo. Quali sono le vostre aspettative? E, soprattutto, avete apprezzato il finale di Loki? Diteci la vostra nei commenti! Tom Hiddleston, intanto, si è detto disponibile ad interpretare Loki per il resto della sua carriera.