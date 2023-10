Marvel, Kevin Feige odiava Agents of SHIELD: i dettagli sulla reazione a Marvel Television

Il cambio di rotta per le serie TV del MCU dimostra quanto il settore sia in perenne trasformazione, ma, come in molti sapranno, i conflitti tra Marvel Studios e Marvel Television non sono certo una novità: basti pensare all'astio di Kevin Feige nei confronti di Agents of S.H.I.E.L.D., show trasmesso dal 2013 al 2020.

Premesso che Marvel Entertainment (guidata dal CEO Ike Perlmutter) abbia generato la divisione Marvel Television, e che Kevin Feige, a sua volta, abbia convinto Bob Iger della Disney a separarla da Marvel Studio, il comitato creativo ha deciso di "ignorare le proteste della divisione Studios, assegnando tutti i personaggi ribelli a Television".

Per "ribelli" si intendono personaggi come Daredevil e Ghost Rider, le cui storie, accuratamente progettate da Feige, sono state in seguito dirottate al fronte opposto. Il motivo? L'eccessivo impegno per la saga degli Avengers, nonostante il presidente dei Marvel Studios la pensi diversamente. D'altronde, tale frattura viene evidenziata dai vaghi riferimenti a Thor e Hulk nella prima stagione di Daredevil, a scapito di una loro reale apparizione.

Così ha dichiarato Feige riguardo il suo rapporto con Agent of S.H.I.E.L.D.: "All'inizio continuavano a ripetere: 'Ehy, stiamo pensando di realizzare questo show sugli Agenti dello S.H.I.E.L.D., cosa ne dite?'. E Joss Whedon ha risposto: 'Sì, penso che potrei farlo io'. Al che, sono intervenuto: 'Fantastico. Dio vi benedica. Ma, davvero, dovreste sapere che stiamo distruggendo lo S.H.I.E.L.D. in Winter Soldier; fate quello che volete, ragazzi, ma noi abbiamo già preso la nostra decisione'".

A proposito, Agents of S.H.I.E.L.D. fa ancora parte del canone Marvel? La risposta non è poi così scontata.