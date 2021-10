Marvel, Kevin Feige rivela: 'Le storie di What If potrebbero continuare in altri medium'

Da diverse settimane si parla della possibilità di vedere gli eroi di What If in versione live action, con ad esempio Captain Carter di Hayley Atwell al centro di numerosi rumor riguardanti Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e adesso ad alimentare quelle voci ci ha pensato Kevin Feige.

La serie What If, che è stata il quarto show tv dei Marvel Studios su Disney+ ma anche il primo esperimento del MCU nel mondo dell'animazione, è stata al centro del nuovo episodio di Marvel Assembled, il progetto di documentari che offre uno sguardo dietro le quinte alla creazione dei progetti del MCU, e durante lo show ad un certo punto il presidente dei Marvel Studios è comparso all'improvviso rivelando un'interessante prospettiva per il futuro della saga.

"Credo davvero che approfondire queste mitologie alternative sia un modo per apprezzarle maggiormente, per capirle di più e guardarle in un'ottica diversa. Il team sta già lavorando a delle idee per due nuove stagioni di What If...?, e credo davvero che tra queste ci siano alcune della migliore storie che abbiamo mai raccontato, col potenziale per trasformarsi attraverso altri medium. What If è davvero la serie animata più straordinariamente bella che abbia visto da molto tempo a questa parte."

E a proposito dei prossimi episodi della serie, ecco quando potrebbe uscire What If 2 in base al fittissimo calendario del Marvel Cinematic Universe.