Marvel, Kevin Feige è sicuro: ' Ascolti di nostre serie più piccole battono grandi reti'

Kevin Feige raramente parla di numeri di ascolto ma, quando lo fa, è sempre in grande stile. Nel clima di incertezza che avvolge l'MCU in questo periodo, il presidente dei Marvel Studios ci ha tenuto a far sapere come anche i più piccoli show Marvel conquistino ascolti degni delle grandi reti americane.

Secondo i dati, infatti, anche i prodotti seriali più di nicchia dei Marvel Studios (Ms. Marvel, She-Hulk) sono stati in grado di conquistare cifre di ascolto ben superiori rispetto alle serie mandate in onda sulle reti tradizionali. "Sono lieto di condividere che quando si confrontano le nostre serie Marvel con alcuni degli show più interessanti sui servizi competitivi, anche le nostre serie più piccole raggiungono un pubblico molto più ampio e internazionale", ha spiegato Feige. "Spesso da due a tre volte il numero di spettatori" ha fatto sapere.

Dopo la notizia che le produzioni di Deadpool 3 e Thunderbolts non saranno fermate dallo sciopero della WGA, Kevin Feige ha voluto mettere in campo per rassicurare i fan una delle sicurezze costanti dei Marvel Studios: gli ascolti. In un periodo di profonda crisi del settore dell'intrattenimento, secondo lui le serie Marvel riescono a raccogliere cifre più altre poichè risultano essere più attraenti per spettatori di tutto il mondo. Insomma, la spiegazione è che, rispetto ad altri prodotti, riescono a catturare un pubblico ed un mercato molto più ampio del previsto.

