Marvel, Kevin Feige sull'entusiasmo per gli show della Fase 4: 'Siamo molto felici'

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige afferma che l'entusiasmo del pubblico e il crescente interesse dei fan per i vari personaggi introdotti nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe rendono i creativi dello studio davvero molto felici.

Dopo aver concluso l'Infinity Saga con Avengers: Endgame e l'epilogo Spider-Man: Far From Home e dopo l'enorme ritardo causato dalla pandemia, la Marvel ha lanciato la Fase 4 con WandaVision, la prima serie originale dello studio a debuttare su Disney+ . Sono seguite poi Falcon and the Winter Soldier e Loki, tutte serie che hanno ottenuto un incredibile riscontro da parte dei telespettatore e della critica.

"Vedere il pubblico rispondere in questo modo ai personaggi che non erano in origine principali, per dire nessuno bussava alla nostra porta per far apparire Agatha Harkness nell'MCU, ma è un grande personaggio interpretato da una grande attrice", ha detto Feige a Rotten Tomatoes sulla strega apparsa in WandaVision che ha lanciato un incantesimo su Wanda Maximoff. "Nei primi episodi, la gente si chiedeva: 'Dove si farà vedere di nuovo? Cos'altro farà?'"

Feige ha poi aggiunto: "Penso che la stessa cosa stia accadendo in questo momento con John Walker della serie The Falcon and the Winter Soldier, e certamente con Mobius M. Mobius, interpretato da Owen Wilson nella serie Loki. Quindi è qualcosa di così importante per l'MCU, includere nuovi personaggi. I fumetti sono pieni di personaggi spettacolari, e quando trovi i migliori attori per interpretarli, il pubblico li acclama e si domanda come mai non abbiamo ancora annunciato il loro film indipendente. Questo ci rende tutti molto felici".

Di recente, tra l'altro, Kevin Feige ha spiegato perchè ad alcuni personaggi sono dedicate le seri tv mentre ad altri i film. Si tratta di un lungo processo di creazione che va avanti da anni e che secondo il produttore ci riserverà molte sorprese. Voi cosa ne pensate?