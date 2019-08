La Marvel sta lavorando ad un serial su Miss Marvel per Disney+

Con l'avvento di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, era chiaro che sarebbe stata questione di tempo prima di ritrovarsi anche Miss Marvel (a.k.a. Kamala Khan) all'interno del sempre più vasto MCU.

Come conferma il The Hollywood Reporter, i Marvel Studios hanno iniziato lo sviluppo di un serial televisivo in live-action dedicato al personaggio di Miss Marvel e che dovrebbe veder la luce sulla nuova piattaforma digitale Disney+. Una conferma di tale notizia dovrebbe arrivare durante il panel dedicato a Disney+ al D23 attualmente in corso.

Un rumor di qualche giorno fa affermava che la Marvel aveva un'altra grande serie in sviluppo ancora non ufficializzata e, probabilmente, era proprio questa.

THR afferma che la sceneggiatrice britannica Bisha K. Ali scriverà la serie e sarà showrunner. La Ali ha lavorato anche al reboot televisivo di Quattro matrimoni e un funerale per Hulu.

Kevin Feige si è definito molto spesso un fan del personaggio, spiegando che sarebbe stata introdotta in futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe. Un serial a lei dedicato per la piattaforma digitale Disney+ potrebbe essere un buon modo per il debutto di un personaggio cosi amato e i cui fumetti hanno ricevuto svariati premi. Vi terremo aggiornati.