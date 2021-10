Marvel, il titolo di lavorazione di Armor Wars anticipa il ritorno di Justin Hammer?

Armor Wars ha trovato uno showruner nel corso dell'estate, e sembra che i Marvel Studios siano pronti ad accelerare i lavori sulla misteriosa e attesa serie tv dedicata al mondo di Iron Man.

Quando lo show venne annunciato nel corso del Disney Investor Day del 2020, Kevin Feige lo presentò come una storia che esplorerà le conseguenze della morte di Tony Stark e adesso il recentemente emerso titolo di lavorazione di Armor Wars potrebbe aver fornito un indizio per il ritorno di Justin Hammer: l'arci-rivale di Tony Stark interpretato da Sam Rockwell in Iron Man 2 di Jon Favreau, infatti, in quel film si descriveva come un grande fan del cibo italiano durante una scena con Ivan Vanko, il villain interpretato da Mickey Rourke. Il titolo di lavorazione di Armor Wars è stato identificato come "Rigatoni", dalla famosa pietanza italiana, il che ha spinto alcuni fan dalla memoria di ferro a credere che Justin Hammer potrebbe avere un ruolo nella serie. E considerati i già sbandierati collegamenti di Armor Wars alla figura di Tony Stark, non sarebbe così improbabile.

Del resto la serie tv Armor Wars sarà presumibilmente basata (o vagamente basata) sull'omonimo fumetto Marvel, nel quale non a caso Justin Hammer svolgeva un ruolo fondamentale. La trama dello show farà molto affidamento sull'eredità di Tony Stark, quindi riportare in auge una delle sue vecchie nemesi sarebbe il metodo narrativo più ovvio per far sì che il passato del geniale filantropo miliardario e playboy continui a perseguitare coloro che gli sono più vicini.

