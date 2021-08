Marvel Legends: l'episodio su Peggy Carter elimina gli eventi di Agent Carter

I fan di Agent Carter non saranno entusiasti nel constatare che il nuovo episodio di Marvel Studios: Legends non contiene nessuna clip della serie dedicata a Peggy Carter, interpretata da Hayley Atwell. Anni dopo la cancellazione dello show gli appassionati speravano di poter ritrovare qualche sequenza all'interno di Legends ma così non è stato.

Proprio come sembrano aver fatto con Agents of S.H.I.E.L.D., Marvel Studios ha scartato le storie raccontate in Agent Carter, concentrandosi sulle apparizioni del personaggio esclusivamente nei film del Marvel Cinematic Universe.



Pare evidente, secondo alcuni, che la Marvel stia proseguendo nell'ignorare qualsiasi tipo di prodotto televisivo di Marvel realizzato prima dell'avvento di Kevin Feige al controllo del ramo tv della major.

L'intenzione pare sia quella di ritenere che gli show precedenti siano avvenuti in multiverso che non riguarda il mondo principale dell'MCU.

E c'è chi sostiene che sia un peccato che ciò avvenga soltanto ora quando in precedenza tali produzioni avrebbero potuto beneficiare di una maggiore libertà creativa slegata dalla continuità del franchise.

Tuttavia Agent Carter sembrava una serie 'innocua' dal punto di vista della trama dell'MCU, senza la possibilità che entrasse in conflitto con progetti futuri della saga.

Marvel Studios: Legends è una serie riassunto che ha lo scopo di aggiornare il pubblico sulla storia dell'MCU, e ad ogni protagonista di show Marvel/Disney+ ne è stato dedicato uno, come Loki in un episodio di Legends.



