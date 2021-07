Marvel Legends, svelati i protagonisti dei prossimi tre episodi!

Nel corso di queste prime battute iniziali della Fase 4 del MCU, i Marvel Studios hanno saputo utilizzare sapientemente la piattaforma Disney+ non solo per lanciare le prime tre serie live-action (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki) ma anche come mezzo di promozione dello stesso MCU con Marvel Legends.

Per chi ancora non lo sapesse, il progetto Legends è un insieme di mini episodi monografici dedicati ognuno a uno dei tanti personaggi del Marvel Cinematic Universe, e ora grazie a un nuovo post via social sappiamo che i tre nuovi episodi in uscita nelle prossime settimane di Marvel Legends saranno quelli dedicati agli Avengers, ai Ravagers (il gruppo guidato da Yondu ne I Guardiani della Galassia) e a Peggy Carter, quest'ultimo deciso per correlarlo poi al meglio con l'arrivo di What If... ?, serie animata in uscita ad agosto.



Al momento Marvel Legends ha all'attivo nove episodi e queste nuove tre puntate usciranno su Disney+ il prossimo 4 agosto 2021. Vi ricordiamo che in uno degli episodi di What If... ? proprio Peggy Carter vestirà i panni di un'inedita Captain America, in una dimensione alternativa e immaginaria dove è stato iniettato proprio a lei il siero del super soldato.



