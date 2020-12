Marvel: Lo scrittore di Ironheart e Secret Invasion è orgoglioso delle nuove serie TV

Mentre i fan attendono con ansia il probabile ingresso dei Fantastici 4 nel mondo cinematografico Marvel, vi segnaliamo questo post condiviso da Brian Michael Bendis in cui dice la sua sulle prossime serie TV dedicate ai supereroi.

Per chi non conoscesse le opere dello scrittore americano, si tratta del creatore di Ironheart e del responsabile di Secret Invasion, uno degli eventi crossover più famosi e importanti del catalogo Marvel. La prima serie è incentrata sul personaggio di Riri, geniale inventrice che riesce a creare un'armatura che può rivaleggiare con quella indossata da Iron Man, mentre Secret Invasion ha raccontato la storia dell'invasione degli Skrulls sulla Terra.

In calce alla notizia potete trovare il post condiviso sulla pagina ufficiale di Instagram di Brian Michael Bendis, in cui è presente un'immagine con i titoli delle sue due opere insieme a questo commento: "Ringrazio tutti per i numerosi auguri dopo l'annuncio della Marvel. Riri Williams e Secret Invasion sono due cose di cui sono molto fiero, sono orgoglioso di averle fatte entrare nel mondo della Marvel insieme a Mike Deodato e Leinil Yu".

I numerosi fan dei fumetti di supereroi sono entusiasti degli ultimi annunci, in attesa di scoprire alcuni dettagli riguardo il cast e la data di uscita, vi segnaliamo questa intervista a Robert Downey Jr sul suo personaggio Marvel.