Marvel, ecco i loghi dei nuovi show MCU, da Agatha Harkness ad Ironheart!

Per i fan Marvel non è stata esattamente una giornata poco interessante: durante il Disney+ Day abbiamo assistito ad un fiorire di annunci relativi al Marvel Cinematic Universe, con un bel po' di anticipazioni relative alle serie che nei prossimi mesi andranno a rinfoltire il già vasto catalogo del franchise.

Mentre She Hulk si presenta con il primo trailer ufficiale, altri show appartenenti a questa Fase 4 sono ancora troppo indietro con la produzione per poterci mostrare delle immagini di ciò che vedremo: tocca quindi accontentarci dei loghi, che in alcuni casi rappresentano anche delle graditissime conferme.

In primis troviamo Agatha: House of Harkness, attesissimo show dedicato alla tanto apprezzata villain di WandaVision interpretata da Katheryn Hahn; ecco quindi i loghi delle serie animate X-Men '97 e Spider-Man: Freshman Year, passando anche per quelli di Ironheart, Marvel Zombies, Secret Invasion, Echo, I Am Groot, Moon Knight e Ms. Marvel, concludendo con il rinnovato logo di What If...? che ufficializza l'arrivo di una seconda stagione dello show.

Cosa vi suggeriscono questi loghi? Avreste preferito qualcosa di diverso o credete che le scelte stilistiche siano state azzeccate? Diteci la vostra nei commenti in attesa di novità di maggior peso! Vediamo, intanto, quanti film e serie comporranno la Fase 4 dell'MCU.