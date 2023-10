Marvel, nuovo logo ufficiale per Echo: sembra rubato a Jessica Jones

Quando manca ancora parecchio all'uscita di Echo su Disney+, pare sia trapelato in rete il nuovo logo che i Marvel Studios utilizzeranno per lo show, che vede protagonista Alaqua Cox nei panni di Echo, dopo aver esordito nei panni del personaggio durante la serie Hawkeye, uscita quasi due anni fa. Il logo sembra preso in prestito da Jessica Jones.

Pubblicato sull'account X (ex-Twitter) di Daredevil Updates, il nuovo logo di Echo pare somigliare molto a quello di una serie Marvel prodotta da Netflix. I fan, infatti, hanno subito notato la somiglianza del nuovo logo ufficiale con quello di Jessica Jones di Netflix e, anche se non si è mai parlato di un cameo di Krysten Ritter nei panni del personaggio, nella serie sembra ormai confermata la presenza del Daredevil di Charlie Cox.

Invece, è già ufficiale la presenza di Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin. Nelle ultime ore, tra l'altro, D'Onofrio si è cancellato da Twitter.

Echo uscirà in un'unica soluzione su Disney+ (guarda caso seguendo proprio il modello originale di Netflix) nel gennaio 2024 come parte della Fase 5 del MCU.

Echo è una miniserie creata da Marion Dayre basata sull'omonimo personaggio dei fumetti della Marvel. È destinata a essere la decima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe (MCU) prodotta dai Marvel Studios, condividendo la continuità con i film del franchise, ed è uno spin-off della serie Hawkeye (2021).

La serie vedrà il ritorno di Maya Lopez nella sua città natale, dove dovrà fare i conti con il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare la sua famiglia e la sua comunità. Dayre è il capo sceneggiatore della serie, mentre Sydney Freeland è a capo del team di registi. La serie è prodotta dalla 20th Television.

Alaqua Cox riprenderà il ruolo di Maya Lopez / Echo da Hawkeye, mentre Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Charlie Cox, Devery Jacobs e Zahn McClarnon sono nel cast.