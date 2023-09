Marvel Loki 2, c'è anche Spider-Man di Andrew Garfield nella fan-art virale sul web

Sono molte le Varianti che vorremmo vedere in Loki 2, ma che dire di Andrew Garfield? L'interprete di The Amazing Spider-Man gioverebbe molto alla storia, e probabilmente è per questo che un utente Instagram, nella sua nuova, splendida fan-art, ha deciso di inserirlo nella storia... e l'accoglienza sul web è stata strepitosa!

In particolare, l'immagine vede Peter Parker rivolgersi a Morbius, con l'immancabile ambientazione della prima stagione a fare da sfondo. "Sai perché sei qui?" scrive @agtdesign, ossia il creatore del post. "Mancano 9 giorni alla seconda stagione di Loki! Questo è il mio grandissimo desiderio". Ma sono trascorsi tre giorni dalla pubblicazione: manca sempre meno al debutto di Loki 2, che arriverà su Disney+ il prossimo 6 ottobre 2023.

Non sarebbe la prima volta che l'attore ci regala un'inaspettata incursione nel Marvel Cinematic Universe – basti pensare a Spider-Man: No Way Home. In un'altra occasione, Garfield ha ricordato la sua esperienza: "È stato emozionante, e sotto svariati punti di vista. Mi riferisco all'essere fan – cosa che sono – e attore, potendo lavorare col mio Spider-Man, con Tobey [Maguire] e col brillante Tom [Holland]. A un livello più profondo... che cosa significa tutto questo? Cosa possiamo esplorare grazie a questi tre fratelli, separati nel tempo e nello spazio?". Tematiche estremamente simili a quelle di Loki 2, a suggerire l'impatto che un'apparizione di Peter Parkere avrebbe negli eventi. Nell'attesa del 6 ottobre, ecco tutto quello che dovete ricordare del MCU per guardare Loki 2 senza confondere gli eventi più del dovuto!

Inoltre, un nostro consiglio spassionato è quello di approfondire il profilo Instagram di @agtdesign: era il 21 settembre 2023, ad esempio, quando disegnò Deadpool, Wolverine e Peter Parker di Tobey Maguire in un'unica stanza!