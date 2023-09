Marvel, MCU sotto accusa per una new entry 'problematica' e 'antisemita': cosa è successo?

Il Marvel Cinematic Universe vanta un numero straordinario di personaggi. Ma le cose si stanno decisamente complicando per quanto riguarda l'imminente spin-off di WandaVision, nuovamente rititolato Agatha: Darkhold Diaries. Sta facendo discutere, infatti, un personaggio "problematico" e "antisemita" che ha scatenato i fan Marvel sui social.

Questo particolare personaggio del MCU è al centro dello spin-off di Agatha Harkness. La serie, intitolata Agatha: Darkhold Diaries, è stato riferito che includerà il figlio di Wanda Maximoff, Billy Maximoff. Ora, secondo diversi insider sui social media, è la sua inclusione che ha portato i fan a definire i Marvel Studios come "problematici" e "antisemiti".

Come ha precisato l'insider @CanWeGetToast su X: "Questo è corretto. Il 'Billy originale' è in realtà William Kaplan, che muore nell'incidente d'auto. L'anima di Billy (bloccata nel limbo dopo che l'esagono è stato abbattuto) trova residenza nel corpo di William mentre la sua anima se ne va in #AgathaDarkholdDiaries. Sì, è problematico. No, non sarà cambiato".

L'utente @comicyehu ha spiegato perché questo sarebbe "problematico" per la Marvel: "uhhhh come minimo per le credenze ebraiche e cose del genere, la reincarnazione è una cosa in cui crediamo ma i cadaveri sono super sacri. Inoltre in questa storia è un'anima non ebrea che salta in un corpo ebreo, il che è ancora più strano".

L'insider @CanWeGetToast ha quindi risposto: "Ahhh ok, ero ignorante sulle credenze ebraiche della reincarnazione e su come l'origine dei fumetti funzioni effettivamente con queste credenze rispetto a quello che accadrà nello show. Capisco perché un'anima non ebraica che salta in un corpo ebraico sia considerato antisemita. Mi dispiace che la Marvel continui a sbagliare con la rappresentazione degli ebrei".

Dato il rinvio delle serie Marvel, anche Agatha: Darkhold Diaries non ha una data d'uscita confermata.

Kathryn Hahn sarà la protagonista assoluta dello spin-off di WandaVision, supportata dalla new entry Aubrey Plaza; non è chiaro, infine, se Elizabeth Olsen tornerà a interpretare Wanda Maximoff / Scarlet Witch nella serie.