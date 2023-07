Marvel, nel MCU sta per arrivare un mitico villain Netflix? Risponde l'attore?

Un ritorno di Jessica Jones, come il progetto sviluppato dai Marvel Studios per Daredevil, non rientra (almeno per il momento) nei piani dell'MCU: anche Krysten Ritter ha detto la sua sul possibile ritorno nei panni di Jessica Jones e adesso all'appello manca solo il villain della popolare serie Netflix.

Nell'universo di serie Netflix alle quali Marvel ha "prestato" i propri eroi, c'è l'intenzione di tornare nei panni di Kilgrave per David Tennant? L'attore ha risposto a questa domanda nel corso di un panel promozionale di Comicbook per la seconda stagione di Good Omens: "Dalla tua bocca all'orecchio di Kevin Feige - ha risposto l'iconico interprete di Doctor Who - Sì, sì, sì. Fantastico". L'attore, dunque, sembrerebbe entusiasta all'idea di far rivivere l'ex eroina Jessica Jones in un nuovo progetto dopo la diatriba tra Netflix e Marvel che ha portato alla successiva eliminazione delle serie interessate come, appunto, Jessica Jones, Daredevil e lo spin-off The Punisher.

Se il destino di Charlie Cox proseguirà nell'MCU con Daredevil: Born Again, serie che non dovrebbe essere ambientata nell'universo sviluppato da Netflix, voci insistenti spingono verso un reboot di The Punisher, ma i Marvel Studios non si sono ancora espressi in merito. Anche il futuro di Jessica Jones nell'MCU sembrerebbe avvolto nel mistero, senza troppi ricami sopra anche se il cambio di titolo di Jessica Jones su Disney+ fa sperare che sotto ci sia qualcosa di più.