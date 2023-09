Marvel, Ben Mendelsohn può finalmente parlare della morte di Talos in Secret Invasion

Non è ancora chiaro se Talos potrà tornare nel Marvel Cinematic Universe, ma, in attesa degli sviluppi futuri, l'interprete del personaggio ha colto l'occasione per parlare di Secret Invasion; in particolare, a Ben Mendelsohn "mancherà" molto la sua esperienza nei panni di Talos.

"Mi mancherà tutto questo, mi mancherà molto" ha dichiarato l'attore. "Mi mancherà il modo in cui la storia sia riuscita a entrare nel cuore delle persone. Ma mi mancheranno anche le persone che gran parte del pubblico non può vedere, perché contribuiscono a creare l'esperienza migliore possibile lavorando quotidianamente insieme a me. Infine, mi mancherà essere sul set insieme a Sam", ossia Samuel L. Jackson (interprete del protagonista Nick Fury).

Talos, ex leader degli Skrull, è stato un alleato di quest'ultimo fin da Captain Marvel, per poi tornare in Spider-Man: No Way Home e in Secret Invasion. Il responsabile della sua morte è Gravik (Kingsley Ben-Adir), in compagnia della figlia G'iah (Emilia Clarke), la quale, grazie al Raccolto, prefigura interessanti sviluppi all'interno del MCU.

Ideata da Kyle Bradstreet, la miniserie di Secret Invasion è la prima della Fase Cinque e vede Nick Fury coinvolto in una battaglia contro gli Skrull ribelli. Tutti gli episodi – sei in totale – sono andati in onda dal 21 giugno 2023 al 26 luglio dello stesso anno, e ora disponibili su Disney+.

Quanto a Ben Mendelsohn, il suo ultimo progetto seriale è proprio Secret Invasion, preceduto da The Outsider, Bloodline e Girls. Era il novembre 2017 quando Ben Mendelsohn dichiarò di voler interpretare Dr. Destino.