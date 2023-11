Marvel, Ming Na Wen di Agents of Shield tornerà in Avengers: Secret Wars?

Da quando è cominciata questa nuova saga del multiverso l'MCU si è trovato a dover spiegare in varie produzioni in cosa consista questo meccanismo che permette a personaggi di differenti realtà di incontrarsi e coesistere sullo stesso piano di esistenza. Che questo dia spazio anche al ritorno dei personaggi di Agends of Shield?

Come ormai è stato appurato da diverso tempo infatti, la serie Marvel con protagonista Phil Coulson non è canonica all'interno dell'universo che conosciamo al cinema e sul piccolo schermo.

Questo è stato certamente un qualcosa che ha lasciato alcuni fan interdetti, soprattutto perché ha determinato da sempre l'esclusione della possibilità di vedere certi personaggi inediti interagire coi volti più noti dell'MCU.

Ora però, con il multiverso che è stato aperto sembra che proprio uno dei personaggi di Agents of Shield potrebbe apparire in Avengers: Secret Wars. Stiamo parlano di Melinda May.

Di recente è stato chiesto alla sua interprete, Ming-Na Wen, quante siano le possibilità in merito, ecco cosa ha risposto durante un'intervista per Comic Book.com: "Ti posso dire solo che stiamo tutti sperando in questo, ma al momento devo dirti di no".

Voi che ne pensate? Avete mai visto lo show con protagonista Clark Gregg? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di The Marvels.