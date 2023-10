Marvel Moon Knight, il creatore della serie ha abbandonato il set durante le riprese?

Nell'articolo dell'Hollywood Reporter che ha evidenziato le problematiche produttive dei Marvel Studios nelle sue serie tv, è riportato che Jeremy Slater avrebbe abbandonato la serie Disney+ Moon Knight nel corso delle riprese, prima della sua première avvenuta lo scorso marzo. La serie è diventata una delle più apprezzate del Marvel Universe.

Secondo l'articolo di The Hollywood Reporter, il creatore e sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater ha abbandonato la serie a un certo punto della produzione, portando il regista Mohamed Diab a sostituirlo nello sviluppo della serie Disney+. Nonostante il suo apparente abbandono di Moon Knight, Slater è stato accreditato come sceneggiatore, creatore e produttore esecutivo, partecipando anche al tour stampa della serie e rilasciando varie interviste dopo la sua uscita.

L'articolo riporta altri casi di sceneggiatori Disney+ del MCU che hanno abbandonato i progetti a metà del loro sviluppo, come Kyle Bradstreet di Secret Invasion, che ha lavorato alle sceneggiature per oltre un anno prima di essere sostituito da Brian Tucker. L'ultimo caso è avvenuto recentemente, quando i registi e gli sceneggiatori di Daredevil Born Again sono stati licenziati, poiché i Marvel Studios non erano soddisfatti della direzione creativa presa dal progetto a riprese in corso.

Stranamente, She-Hulk: Attorney at Law sembra essere la serie che ha avuto il processo creativo meno problematico, nonostante sia lo show più detestato dai fan finora. Jessica Gao ha creato e scritto il legal drama prima che la regista Kat Coiro prendesse le redini della produzione, e Gao è poi tornata per assistere in post-produzione.

Finora, i Marvel Studios hanno seguito un formato su Disney+ in cui gli autori principali mettono insieme uno show prima che i registi lo portino in post-produzione. In effetti, l'unica linea di collegamento per lo sviluppo è stata quella dei dirigenti dei Marvel Studios, cosa che presto dovrebbe cambiare con l'assunzione di showrunner fissi.

Jeremy Slater è stato probabilmente un altro esempio di questa tendenza, avendo creato Moon Knight prima di passare il controllo a qualcun altro. Tuttavia, dato che ha continuato a essere accreditato nella serie e ha persino partecipato al press tour, Slater sembra essersene andato in ottimi rapporti, aprendo la porta a un suo ritorno per la seconda stagione e per altri progetti.