Marvel: Moon Knight con Oscar Isaac introdurrà nel MCU la versione dark degli Avengers?

Se Hawkeye potrebbe introdurre gli Young Avengers, la nuova serie Disney+ Moon Knight con Oscar Isaac sembrerebbe il principale indiziato per il futuro esordio dei Midnight Sons, la versione 'occulta' degli Avengers.

Dalle prime immagini di Moon Knight mostrate in anteprima al Disney Plus Day, infatti, i fan hanno potuto avere un piccolo assaggio di quello che sembrerebbe ad oggi come il progetto più dark del MCU: dopo il debutto di Blade in Eternals, la serie di Moon Knight - nella quale un cameo di Mahershala Ali è fortemente rumoreggiato - potrebbe rappresentare il tassello fondamentale per la formazione dei Midnight Sons.

Nei fumetti Marvel, del resto, Moon Knight è uno dei membri più popolari dei Midnight Sons, una divisione degli Avengers che si occupa specificamente di minacce oscure o di origine mistica. La squadra è solitamente guidata nientemeno che dal Dottor Strange, e generalmente include Wong, Blade, il Punitore, Iron Fist, Man-Thing e i vari Ghost Riders che si sono succeduti nel corso del tempo. Sebbene la stragrande maggioranza di questi personaggi deve ancora essere introdotta nell'MCU, sembrerebbe che i Marvel Studios si stiano preparando a gettare pian piano le basi per la formazione di questa nuova squadra, anche tramite il già annunciato speciale di Halloween con Licantropus interpretato da Gael Garcia Bernal.

Ad aggiungere benzina sul fuoco i rumor secondo cui Ethan Hawke sarà un vampiro in Moon Knight, nemesi perfetta per i territori occulti verso cui il MCU sembrerebbe pronto ad dirigersi. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.